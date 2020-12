GOG ubesejret i 365 dage: - Det er lidt vildt

Håndboldklubben GOG har været ubesejret i 365 dage. Et helt år uden et nederlag i Herre Håndbold Ligaen.

Et resultat som glæder Kasper Kildelund, der til daglig passer højrefløjen i den gule trøje.

Læs også Morten Olsen gør comeback efter slem fingerskade

- Det er meget sjovt at tænke på, at vi har været ubesejret i så lang tid. Det er meget sjovt, siger Kasper Kildelund.

Kasper Kildelunds holdkammerat Søren Haagen deler den samme begejstring.

- Det er dejligt. Det er altid rart at vinde og være ubesejret. Det, synes vi, er superfedt, og det nyder vi, siger den 46-årige målvogter Søren Haagen.

Begge har vært ramt af corona

På trods af de fine resultater har GOG også mødt modgang.

Faktisk blev netop Kasper Kildelund og Søren Haagen smittet med coronavirus i slutningen af november.

- Det er godt nok lidt underligt at have sådan en ufrivillig pause midt i det hele, hvor man egentlig bare gerne ville give den gas, siger Søren Haagen.

Læs også GOG-spiller blev testet positiv - nu er modspilleren også smittet

- Det har været frustrerende, når man skulle sidde derhjemme i 14 dage og bare vente på, at man skulle blive rask. Så det har været frustrerende, men det var godt at komme i gang igen. Og så med en sejr, det var fantastisk, siger Kasper Kildelund.

GOG besejrede nemlig Bjerringbro/Silkeborg i en tæt kamp. GOG løb med sejren med resultatet 34-33.

- Det viser bare, at vi er inde i en rigtig god stime, når vi har været ubesejret i så lang tid. Det er lidt vildt, at det kan lade sig gøre, siger Kasper Kildelund om gårsdagens tætte sejr.

GOG fortsætter den gode stime endnu

Kasper Kildelund er ikke i tvivl om, hvorfor GOG har klaret det så godt det seneste år. Det er blandt andet de nye spillere på holdet, der har bidraget med noget nyt til holdet. Og så lægger Kasper Kildelund heller ikke skjul på, at det gode sammenhold i klubben betyder rigtig meget.

Men hvor længe kan I blive ved med at være ubesejret?

- Det er svært at sige, men forhåbentlig resten af sæsonen. Det kunne være perfekt, siger Kasper Kildelund.

- Det er et godt spørgsmål. I første omgang vil vi bare gerne forsætte sådan her frem til nytår, så vi ikke har tabt i 2020. Og så må vi se i 2021. Der er også skadede spillere på vej tilbage, så det skulle gerne gavne holdet, så vi får endnu mere bredde på holdet, siger Søren Haagen og forsætter:

- Vi går ind til alle kampe med et håb og tro på, at vi kan vinde dem. Vi går ind og giver den gas, og så må vi se det hele an, når de 60 minutter er gået.