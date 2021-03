Google Maps viser 30 fynske vandreruter - men mobilen skal helst blive i lommen

Det seneste års nedlukninger og hjemmearbejdsdage har fået danskerne til at søge udendørs.

Særligt gåture har været det helt store pusterum for mange danskere under coronakrisen. I stort antal har vi snøret vores vandresko og begivet os ud på ture i både nærområderne og længere væk.

Og timingen kunne næsten ikke være bedre.

For i dag offentliggjorde Dansk Vandrelaug og Google 288 vandreruter i Danmark - heraf 30 på Fyn, der nu kan findes i appen Google Maps.

En af vandreruterne man nu kan finde på sin telefon, er ved Borreby syd for Odense. På ruten kunne man torsdag finde Rasmus Skytte og Niels Staal. De er vandrere fra Dansk Vandrelaug, der aldrig går under 30 kilometer på en uge. Samarbejdet mellem organisationen og Google glæder dem begge.

- De store steder, for eksempel Odense Å-stien, er sort af mennesker i weekenden. Så det er dejligt, at der bliver åbnet op for flere muligheder med det nye tiltag fra Google, fortæller Rasmus Skytte og fortsætter,

- Jeg tror, vi kommer til at se flere ude på de små stier efter det her samarbejde.

Nyd naturen - uden telefonen

Ifølge Jesper Vangkilde, Kommunikationschef hos Google Danmark, så er det en af Google Maps' kerneværdier, der bliver indfriet gennem offentliggørelsen af de nye ruter.

- Google Maps handler om at opdage nye steder. Derfor er vi rigtig glade for, at vi kan få de bedste vandreruter i kongeriget med på Google Maps, så folk har det lige ved hånden. Det har manglet indtil nu, fortæller Jesper Vangkilde.

Ruterne kan findes inde i Google Maps, hvis man søger på "vandreområder". Foto: Morten Albek

Selvom ruterne tilgås gennem telefonen, så håber Google, at folk vil lægge deres smartphones fra sig, når de når ud ved destinationerne.

- Vi vil gerne have at folk finder hen til de gode vandrestier. Når de så er derude, så er planen, at folk lægger deres telefoner væk, kigger op og får luft ind i panden. Det er en anledning til at nyde naturen, afslutter Jesper Vangkilde.

