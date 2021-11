GPS, sms og mad: Politiet slår ned på uopmærksomme bilister

Ifølge Rigspolitiet er uopmærksomhed og manglende orientering årsag til hver anden dødsulykke i trafikken.



- Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge, siger Christian Berthelsen i pressemeddelsen.

89 meter i blinde

Ifølge Rigspolitiet har for mange bilisterne blandt andet travlt med at indstille GPS'en, sms eller spise, når de i stedet burde fokusere på at køre bil. Når opmærksomheden er væk fra trafikken, går det hårdt ud over reaktionsevnen.

Hvis du eksempelvis kører 80 kilometer i timen på en landevej og har blikket på mobilen i blot fire sekunder, så har du kørt 89 meter uden at have øjnene på trafikken.

Uopmærksomhedskontrollen sker samtidig med, at en landsdækkende kampagne vil opfordre flere til at køre bil, når de kører bil.