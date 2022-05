Grå mandag med enkelte solstrejf

En grå mandag. Sådan en lader det til at blive. Men det er ikke nødvendigvis skidt. For ifølge TV 2 Vejret, så vender vinden og sender varmere luft op over Fyn og resten af landet.

Dagen begynder med enkelte solstrejf og samtidig med en ret høj temperatur fra morgenstunden, hvor den fra klokken syv allerede ligger omkring 13 graders varme.

Morgenen byder også på rolige vindforhold, der nu er gået i en sydlig retning.

- Det betyder at vi får trukket varm luft op fra kontinentet, og derfor kan vi i løbet af eftermiddagstimerne måske nå helt op på 20 grader, fortæller TV 2 Vejrets Cecilie Hother.

Solen den får ikke den helt store rolle at spille i mandag, dog holder det tørt, og så er det skyerne, der får lov til at sætte dagsordenen.

Sidst på dagen, hen mod aften, kan vinden godt tage lidt mere fat og blive op til frisk.

Mandag tørt med lidt eller nogen sol, men mod aften mest skyet. Temp. op mellem 15 og 21 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere, og let til frisk vind fra øst og sydøst, ved kysterne efterhånden stedvis op til hård vind.