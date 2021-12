Grå og skyet decemberdag i vente

- Jeg tror, at prognosen er en lille smule pessimistisk i forhold til solen i dag. Vi får cirka en syv grader, når det er varmest og lidt svagere vinde, end det man har oplevet torsdag, fortæller Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.

Thomas Mørk forholder sig dog optimistisk, og han forudser et mildt vejr, hvor solen dog godt kan ske at skinne lidt gennem skyerne i løbet af dagen.

Weekenden forude forventes dog at blive lige så grå og mild med omkring de syv grader. Det er dog først i den kommende uge, at vejret kan forventes at ændre sig.