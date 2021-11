Grå og våd efterårslørdag

Hvis du synes fredagens vejr var til den kedelige side, så bliver du nok skuffet over lørdagsvejret.

Et lavtryk tæt på Danmark og en frontzone op over det fynske område betyder nemlig, at det vil være gråt fra morgenstunden.

Dagen byder på masser af skyer, som til tider kan komme til at give regn eller finregn, så det er om at huske det praktiske tøj, hvis du alligevel begiver dig udenfor.

- Det bliver ikke til de store mængder, hvis man summerer op hen over det fynske område, men det gør alligevel, at det er en fugtig dag, der er i vente, siger meteorolog Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.