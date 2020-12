Grå start på flot og vinterlig juleaftensdag

Den hvide jul er for længst aflyst på Fyn og i resten af Danmark. Men juleaften bliver alligevel både flot og vinterlig.

For selvom der er lagt op til en lidt grå begyndelse på juleaftensdag, hvor der kan hænge regn fra natten over den sydlige del af Fyn, lysner det.

Regnvejret drager nemlig videre, og omkring middagstid kan man i første omgang gøre sig forhåbninger om en opklaring på Nordfyn.

Opklaringen breder sig i løbet af eftermiddagen ned over stort set hele Fyn. Temperaturen kommer til at ligge omkring 3-4 graders varme.

Frost og glatte veje

Aftenen ser derfor ud til at byde på klart vejr, hvilket giver en risiko for let frost og glatte veje.

Man skal ti år tilbage for at finde den seneste landsdækkende hvide jul. Og den stime kommer ikke at blive brudt i år.

Landsdækkende hvid jul er defineret ved, at over 90 procent af landet er dækket af mindst en halv centimeter sne.

I DMI’s opgørelser, som går tilbage til 1900, har der kun været landsdækkende hvid jul i Danmark ni gange.

Juledag bliver flot og klar

Juledag står ligesom juleaften også til at blive flot og klar.

Men om aftenen den 25. ventes varmere luft med skyer, blæst og regnvejr at vende tilbage.