Grå, våd og blæsende søndag i vente

Efter en lørdag med usædvanligt smukt vejr, venter der endnu en grå og våd dag til fynboerne. Dog ser det ud til på prognoserne, at vi kommer til at få en forårsagtig uge i næste uge.

Vejret lørdag var så godt, at det fik Mogens Bang fra Faaborg til at skrive ind til TV 2 Vejret, om det var et drømmesyn med al den sol.

Det var det ikke, men det er ikke en fornøjelse der fortsætter søndag.

Blæsende søndag

I løbet af natten har en front passeret Fyn, som gør, at søndagen starter med et stort dække af skyer.

I løbet af dagen vil det også blæse en del. Indtil klokken 9.30 har det frarådes at køre med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen, og vinden fortsætter det meste af dagen. Dog er det i formiddagstimerne, at det blæser mest.

Til gengæld er det ikke så koldt søndag morgen, hvor temperaturen ligger på cirka fem grader. I løbet af dagen kan vi komme helt op på ti grader. Enkelte byger kan komme til at præge eftermiddagen, men det ser mest tørt og overskyet ud.

Ny uge ser hæderlig ud

Heldigvis ændrer prognoserne sig til den mere solbeskinnede af slagsen i næste uge.

- Den nye uge kommer til at se hæderlig ud, hvad angår solskin, lover TV 2s vejrvært Ellen Nybo.

- Vi kommer op på ti grader de fleste dage, og finder man en lækrog, så vil det kunne føles helt forårsagtigt, siger Ellen Nybo.

Alt i alt ser det ud til, at der kommer næsten ingen regn i næste uge og masser af sol.