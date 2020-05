Gråt og lunt: Varmere temperaturer i horisonten

Det bliver en af de uger, hvor vi på Fyn så småt kan begynde at ane den lidt varmere ende af foråret ude i horisonten. Temperaturerne stiger gradvist, men vi kan selvfølgelig ikke se os helt fri fra en regnbyge eller to.

Tirsdag bliver en helt smålun start på dagen med et tocifret varmetal på termometeret, der kommer til at måle helt op mod 11 grader allerede fra morgenstunden. Selvfølgelig stadig med et overskyet dække, men det holder ikke længe.

I løbet af dagen vil der komme et nærmest forventeligt lille regnskyl, og så bliver der altså åbnet for både solen og varmegraderne.

Tidlig eftermiddag klarer det nemlig allerede op, og efter opklaringen begynder graderne at stige. På Sydfyn bliver der varmest med omkring 16 grader.

I løbet af ugen ser vi ud til at få endnu varmere vejr, hvor temperatuerne tager et nøk opad for hver dag der går.

Som vanligt kan der gemme sig et lille regnskyl i prognoserne, og det er mest fredag, den kan overraske med lidt vådt fra himlen.

Dog er prognoserne helt enige om, at lørdag byder på en koldfront og et helt klart og klassisk plaskvådt regnvejr.