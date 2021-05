Gråvejr og byger kaster skygge på fredagsvejret

Fredag er der ikke meget plads til solen.

I stedet bliver vejret gråt og med byger de fleste steder.

- Det er byger, der kommer til at præge hele fredagen igennem henover Fyn, så det er noget med at have en paraply i tasken, hvis du skal undgå at blive våd, for der vil komme mange, og de vil komme i en lind strøm, siger TV 2 Vejrets Andreas Nyholm.