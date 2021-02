Gråvejr og plusgrader på Fyn

Fynboerne er stået op til en grå onsdag, der til gengæld byder på stigende temperaturer.

Det betyder også, at dagen starter med et par plusgrader over hele linjen og en svag vind.

Den manglende vind får tågen til at blive liggende flere steder.

Generelt bliver det en tør dag, hvor temperaturene kan nå op på en 3-4 grader.

Opklaring og solskin i sigte

I løbet af aftenen presser der sig en front på fra en vestlig retning, og den bringer skyer med sig, som forventes at give regn fra omkring klokken 19.

Regnen fortsætter torsdag, hvor temperaturen kommer til at ligge omkring 5 grader.

Hen mod weekenden er der opklaring i sigte. Fredag, lørdag og søndag byder således på tørvejr og plads til masser af solskin og stigende temperaturer.