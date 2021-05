Gråvejr og regn i lange baner

- I løbet af formiddagstimerne og i løbet af eftermiddagen byder dagen på gråvejr og regn, siger TV 2 Vejrets Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Det er dog ikke kraftige byger, der kommer ind over Fyn, men i stedet en vedvarende regn.

- Temperaturerne sniger sig lokalt op på 13 til 15 grader, og så er der altså regn og gråvejr på programmet hele dagen, siger vejrværten.

Chance for solstrejf

Selvom dagen vejrmæssigt primært kommer til at foregå i de grå nuancer, er der måske chance for et opbrud enkelte steder, lover vejrværten.

- I løbet af eftermiddagen kunne der godt komme et enkelt solstrejf eller to. Først er der ophold i regnen, og så begynder der at komme nogle huller i skydækket i aftentimerne, siger Sara Maria Franch-Mærkedahl.