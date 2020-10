Gråvejrstirsdag med risiko for regn: - Det ser ikke helt så pænt ud de næste par dage

Mange skyer er natten til tirsdag trukket ind over Fyn. Det kan holde morgentemperaturerne oppe på omkring fem-syv grader, hvor det er allerkoldest, og mange steder vil det endda være lunere.

Der kan dog også være vand i nogle af skyerne, og TV 2 Vejrets Lone Sejr præsenterer en noget kedelig vejrudsigt for tirsdagen.

- Jeg håber, I har nået at nyde vejret mandag, for det ser altså ikke helt så pænt ud for de næste par dage. Der er det altså mere gråt i vejret, fortæller hun.

Regn fra vest

Tirsdag begynder tørt, men Fyn går ikke fri for regn.

- I løbet af formiddagen holder det tørvejr, og det gør det også den første del af eftermiddagen, men det kan altså godt være, hvis man skal hjem sidst på eftermiddagen, at der begynder at være risiko for, at der kan komme lidt dryp ud af det, fortæller Lone Sejr.

I løbet af aftenen vil et regnskyl dog komme ind over hele regionen fra vest.

Temperaturerne tirsdag kommer op omkring ti grader, når det er lunest, og vinden bliver frisk fra en sydlig retning.

Gråvejret fortsætter onsdag, hvor der også er risiko for regn, inden det klarer op hen mod torsdagen. Dog skal vi først forbi et temmelig blæsende døgn.