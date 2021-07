Gratis færger hitter igen: Sidste år blev de løbet over ende - nu er det mere 'afbalanceret'

Bedre balance

Oppe på broen gør skipper Ole Knudsen status på dagens færgeoverfart.

85 gæster, fire biler, 20 cykler og et par kajaker.



I modsætning til sidste år så har operatørerne nu selv mulighed for at bestemme hvilke afgange der skal være gratis for at undgå overfyldte ture.



- Sidste år var der godt vejr, så det var lige før det var for godt. Så kommer der mange på øen, siger Ole Knudsen.



Selvom antallet af passagere ikke er lige så højt som i 2020, så mener Ole Knudsen at der er fundet en bedre balance denne sæson.

- Sidste år sejlede vi ekstra ture, for bare at få folk over for ikke at skuffe dem. Der var der måske nogle dage, hvor der var så mange mennesker på øen, at så kan bogø ikke måske ikke håndtere flere.Det skal ligesom også være en god oplevelse for dem der kommer over. Hvis de går i nakken på hinanden, så er det måske ikke så nemt at opleve naturen, fortæller han.

- I år er det mere afbalanceret, jeg tror faktisk det har fundet et rigtig godt leje i år.