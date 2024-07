Grith er afhængig af rollator - men får ikke lov at bruge den til kæmpekoncert

53.000 mennesker fylder tirsdag Dyrskuepladsen i Odense til den længe ventede koncert med Bruce Springsteen, der bliver den største enkeltstående koncert nogensinde på fynsk grund.

Men for 43-årige Grith Nynne Bagge bliver koncerten ikke som hun havde regnet med.

Hun kan nemlig ikke bevæge sig frit rundt på pladsen.

Grith Nynne Bagge lider af den sjældne sygdom syringomyeli, som på mange måder minder om sklerose. Den påvirker blandt andet hendes evne til at gå, hendes balance og den giver hende smerter. Derfor er hun afhængig af sin rollator.



- Lige så snart jeg skal gå længere eller stå i længere tid ad gangen, så er jeg nødt til at have den med mig. Så den er altafgørende for, at jeg kan have bare en lille smule livsværdi, for det er der ikke så meget tilbage af desværre, siger Grith Nynne Bagge.

Rollatoren betyder dog, at hun kun må opholde sig i det afgrænsede handicapområde. Et område hun egentlig ikke havde ønsket at se koncerten fra.

- Jeg ville nok have stået nede bagved med min rollator, så jeg stod lige for scenen. Her er jeg puttet over i en krog. Ud fra kortet ligner det, at jeg ikke kan se scenen forfra, og umiddelbart ser det ud til at vi er ret langt ude i siden, siger Grith Nynne Bagge.