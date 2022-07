Grøn Koncert i Odense udsolgt

- Efter to års tvungen pause er det fantastisk at opleve, hvordan danskerne i den grad støtter op om Grøn. Grøn er en fest, der gør en forskel for Muskelsvindfonden, så vi er meget taknemmelige for den store opbakning, vi har mødt hele vejen rundt, siger Theis Petersen, der er indsamlingschef i Muskelsvindfonden, som er med at arrangere koncerterne.

Aflyst på grund af corona

Overskuddet fra Grøn går blandt andet til et bedre liv for dem, der har muskelsvind.

Grøn Koncert har været aflyst i 2020 og 2021. I denne uge er der også grønne koncerter i Esbjerg, Næstved og Valby.

Til koncerten i Odense, hvor der er plads til omkring 30.000 tilskuere, optræder blandt andre Andreas Odbjerg, D-A-D, Christopher, Carpark North og Suspekt.

For fire uger siden var der også tusindvis af mennesker samlet til musik i Tusindårsskoven Odense i forbindelse med Tinderbox. Også her optrådte Carpark North, der kom med på et afbud.