Grøn Koncert opruster: Klar med tre koncerter i Odense

I år vil der maksimalt blive lukket 10.000 gæster ind til de i alt 16 forskellige koncerter.



Grøn introducerer et helt nyt koncertkoncept, der skal gøre det sikkert at være gæst til de traditionelle sommerkoncerter.

- Grøn har gennem snart 40 år været omdrejningspunkt for et helt særligt fællesskab. Et mangfoldigt fællesskab, der er særligt vigtigt at dyrke i en tid som nu. Derfor har alle bag Grøn knoklet for at udvikle et koncept, som vi mener gør, at vi igen kan mødes til musik, fest og hygge i den danske sommer. Vi er enormt glade for sommerens turnéformat, og vi glæder os helt vildt til at byde publikum, frivillige, artister og musikerne velkommen tilbage på Grøn, skriver Theis Petersen, indsamlingschef i Muskelsvindfonden i en pressemeddelelse.