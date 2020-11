Grøn omstilling besværliggjort: Få ladestandere til elbiler udfordrer Fyn

De fynske kommuner har alle en ambition om at være med på en grøn omstilling, og særligt når det kommer til at skifte kommunernes bilflåder ud med grønnere køretøjer, er ambitionerne høje.

Og når man taler grønne køretøjer, falder ens tanker som regel på elbiler.

Men et nyt kort over landets ladestandere viser, at der kan være lang vej fra de fynske ambitioner til virkelighed.

Ladestanderne til elbiler er nemlig koncentreret omkring de større byer på Fyn, mens landdistrikterne efterlades uden muligheder for at lade elbiler op.

På kortet herunder kan du se en oversigt over ladestandere til elbiler på Fyn:

Et kort over ladestanderne på Fyn udarbejdet af elbilviden.dk viser, at der er stor mangel på ladestandere uden for de større byer på Fyn. Foto: elbilviden.dk

Brug for flere ladestandere

Kortet over landets elbilsladestandere er en del af en ny platform - elbilviden.dk - som en kreds af offentlige og private partnere er gået sammen om at skabe.

Hvem står bag elbilviden.dk? Elbilviden.dk er en ny hjemmeside, der henvender sig til private, virksomheder og offentlige kunder. Hjemmesiden tilbyder infomation om elbiler og også ladestandere i hele landet. Det er første gang, alle ladestationer i Danmark vises i et og samme kort med mulighed for at søge på konkrete adresselokationer og benytte GPS navigation. Bag hjemmesiden står Copenhagen Electric i Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, Clever, DTU, Spirii, E.On, FDM – Forenede Danske Motorejere, Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, Renault Danmark, Honda Motor Europe-Denmark, Maxus Danmark, Mazda Motor Danmark, Nissan Europe. Se mere

Formålet med hjemmesiden er at tilbyde en samlet information om elbiler til både private og virksomheder, og det er altså også her, man finder oversigten over ladestandere.

Skrækken for landområderne

I Nordfyns Kommune har de kun én ladestander, og den står centralt i Bogense, men i det udbud, de netop har ude nu, er der et ønske om at få de grønne kasser placeret ude i landområderne også, men det er ikke så let igen.

- Ligeså snart vi kommer ud i landområderne, er det ikke så attraktivt længere for ladestandervirksomhederne, siger Henrik Boesen, direktør i Teknik, Erhverv og Kultur i Nordfyns Kommune.

I Kerteminde Kommune har de også svært ved at tro på, at det bliver en let sag at få ladestandere sat op uden for byerne.

- Hvis vi ringer og tilbyder de etablerede ladestandervirksomheder fem kvadratmeter jord i landområderne, så skal der formentlig mere til, før de bider på krogen, siger Carsten Wagner, kørselskoordinator i Kerteminde Kommune.

Hos ladestandervirksomheden Clever er de godt klar over problematikken med land og by. De forsikrer dog, at de er klar til at investere i landområderne fremadrettet, fordi de mærker, at efterspørgslen stiger.

- Tidligere var elbilen et storbysfænomen, men nu er det ved at blive et allemandseje, og derfor er tiden nu til at kigge bredere og investere bredere, siger Casper Kirketerp-Møller, direktør i Clever.