Grøn trepart er enig om CO2-afgift på landbrug

Fra 2030 skal dansk landbrug pålægges en CO2-afgift

Det er regeringen og en lang række interesseorganisationer mandag aften blevet enige om i den grønne trepartsaftale.

Det fremgår af aftaleteksten, som parterne præsenterer på et pressemøde i Økonomiministeriet.

Parterne er enige om, at landbruget fra 2030 skal betale 300 kroner per ton i CO2-afgift. Herefter stiger afgiften til 750 kroner per ton i 2035.

Men der kommer også et bundfradrag til landbruget, der ændrer de reelle afgiftssatser.

- Med et bundfradrag på 60 procent svarer dette til, at de effektive afgiftssatser udgør 120 kroner per ton CO2 i 2030 og 300 kroner per ton CO2 i 2035, lyder det i aftaleteksten.

Bundfradraget skal indføres, så der er "sammenhæng mellem afgiftsbelastningen, de faktiske handlemuligheder og incitamentet til at bruge dem".

Aftalen i den grønne trepart indeholder også etableringen af en fond med navnet Danmarks Grønne Arealfond. Her skal afsættes 40 milliarder kroner.

De penge skal blandt andet gå til, at der rejses 250.000 hektar skov frem mod 2045.

Derudover skal der ske "strategisk jordopkøb" og der skal gives støtte til udtagning af 140.000 hektar lavbundsjorde frem mod 2030.