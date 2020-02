Grønne fingre blomstrer på Fyn: Mildt vejr sætter gang i haverne

Haverne på Fyn kommer muligvis til at blomstre ekstra meget til forår og sommer. Plantorama og Langeskov Planteskole oplever en stor stigning på op mod 50 procent i salg af blandt andet træer og frø.

Det vilde vejr og de tidligere varme somre har givet fynboerne flere grønne fingre. Helt uvant oplever planteskoler en stigning i salg i januar måned.

- Det har været en usædvanlig mild start på vinteren, og vi har solgt 45 procent haveplanter mere, end vi plejer at gøre, siger Centerchef for Plantorama i Odense, Brian Nissen.

Milde vintre er plante-vejr

I kategorien træer og stedsegrønt ser man blandt andet en stigning på omkring 50 procent hos Plantorama i Odense. I frø-afdelingen er der en fremgang på 44 procent. Her er det særligt blomsterfrø blandinger, som hitter, fordi det skaber biodiversitet i kundernes haver, ifølge Centerchef i Odense, Brian Nissen. En anden kategori med særlig fremgang er udplantning.

- Det milde vejr, giver gode muligheder for at plante krukker til, uden den store risiko for skade, siger Brian Nissen.

Det er indehaveren af Langeskov Planteskole Charlotte Andersen enig i.

- Det er super plantetid. Der er bare mange der tror, at det er for tidligt, siger hun.

Tør ikke sige, om det bliver ved

Hos Langeskov Planteskole har de også oplevet en fremgang på cirka 25 procent i salget af haveplanter.

- Salget er gået bedre end tidligere, fordi der har været så mildt. Man gider ikke kigge på gran og juleting i krukkerne mere, og med det vejr vi har nu, så kan man sagtens sætte andre ting ud, siger Charlotte Andersen.

Selvom vejret er mildt, så er der umiddelbart ingen af de to, der kan brøste sig med at være vejrguder, så man skal selvfølgelig være opmærksom på vejret, hvis man går i gang med udplantningen nu.

- Der er selvfølgelig en risiko, hvis man planter udplantningsplanter nu, fordi får vi en hård vinter lige pludselig, så kan det godt gå ud over dem, siger Brian Nissen.

Og selvom det de forrige par år har været en generel mild vinter og generel god sommer, så er der ikke noget der er sikkert.

- Vi tør ikke sige, at det bliver sådan her fremadrettet. Lige pludselig kan der komme et år med 20 graders frost i januar, siger Charlotte Andersen.