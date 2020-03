Grønt lyspunkt: Ny aftale hos storgartneri skal lette hverdagen under coronakrisen

Coronakrisen har fået mange arbejdspladser til at tænke kreativt.

Det gælder også hos storgartneriet PKM i Lumby ved Odense, hvor 3F og gartneriet netop har indgået en aftale, så medarbejderne kan deltage i online-kurser for at dygtiggøre sig samt møde på mere fleksible tidspunkter, så børnene kan blive passet.

Det skriver Fagbladet 3F.

Aftalen betyder, at de 160 medarbejdere i virksomheden får mulighed for at arbejde på tidspunkter, hvor det i højere grad passer til deres familieliv under corona-epidemien.

Samtdig bliver den fysiske afstand mellem kollegerne større i drivhusene.

Fem medarbejdere har foreløbig sagt ja tak til at blive omfattet af aftalen, oplyser administrerende direktør hos garneriet, Anett Madsen, til Fagbladet 3F.

Læs også Gartnerier i opråb til regeringen: - Vi mangler hjælp

I sidste uge blev omkring 300 fyret i branchen, og 400.000 planter er allerede blevet destrueret, fordi man ikke kan komme af med blomsterne på eksportmarkederne.

Som et værn mod at fyre medarbejdere har fagforbundene 3F, HK og Dansk Metal samt arbejdsgiverforeningen GLS-A nu indgået en aftale, så medarbejderne i gartnerierne kan deltage i It- og sprogkurser.

Kurserne er udviklet sammen med VUC, Kold College og Tietgenskolen i Odense.

Arbejdsgiverne kan få dækket deres løntab gennem forskellige støtteordninger og de kompetencefonde, der er lavet ifølge overenskomster på det grønne område.