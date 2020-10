Grøntsager kan spænde ben for behandling af brystkræft

- Jeg er i behandling for brystkræft og har læst i en artikel, at visse grøntsager kan være skadelige for behandlingen. Er det rigtigt?

Sådan spørger Birgithe Elm Vesterlund. Hun er en af de fynboer, der har skrevet til TV 2 Fyns brevkasse om sundhed. Det korte svar fra kræftlæge Annette Raskov Kodahl, OUH, er at det er rigtigt, at visse grøntsager kan være et problem, men at medmindre Birgithe spiser tofu morgen, middag og aften, så er det fint.

Birgithe Elm Vesterlund spørger kræftlæge Annette Raskov Kodahl: Jeg fik diagnostiseret diabetes 2 i juni og blev raskopereret for brystkræft i september. I den forbindelse får jeg nu antiøstrogen medicin. Jeg kæmper for at spise sundt med masser af grøntsager. Jeg er nu stødt på en artikel, som peger på sammenhæng mellem brystkræft og grøntsager, der kan øge østrogen i kroppen. Mit spørgsmål: hvor meget er der om problemet, der rejses i artiklen?

Brystkræft næres af østrogen

Det kræver en forklaring. For vi er alle vokset op med, at grøntsager er sunde, og jo flere af dem vi spiser, jo bedre. Det er også sandt, et langt stykke hen af vejen.

Men når man er i behandling for lige præcis brystkræft, er det ikke helt så enkelt. Det kvindelige kønshormon østrogen er nemlig med til at stimulere væksten af brystkræft. Derfor får mange kvinder som en del af efterbehandlingen medicin, der nedsætter produktionen af østrogen.

Ergo: Jo mindre østrogen i kroppen, jo bedre for bekæmpelse af brystkræft. Så langt så godt.

Det lyder som om du gør rigtig meget for at holde dig sund og spise efter anbefalingerne. Medmindre du lever af tofu morgen, middag og aften, mener jeg bestemt ikke, at du skal være bekymret. Annette Raskov Kodahl, kræftlæge, OUH

Undgå grøntsager med planteøstrogen

Så er der det med grøntsagerne, som vi opfatter som en kilde til sundhed. Det er de typisk også, men der er faktisk nogle grupper af grøntsager, som indeholder ekstra store mængder af naturligt planteøstrogen. Det er smart i nogle sammenhænge, som for eksempel til behandling af overgangsalder-symptomer, men det er måske ikke en god idé at spise netop disse grøntsager i forbindelse med behandling af brystkræft.

- Planteøstrogen minder i strukturen om det kvindelige kønshormon østrogen og man kan derfor være bekymret for om det eventuelt kan hæmme effekten af anti-østrogen medicin og dermed øge risikoen for brystkræft, siger Annette Raskov Kodahl.

Jeg blev glad for at kunne skrive til jeres brevkasse, for jeg har ikke kunne finde svar på mit spørgsmål andre steder. Birgithe Elm Vesterlund

Drop soyabønner og tofu

Langt de fleste grøntsager kan Birgithe Elm Vesterlund kaste sig over med god samvittighed. Ikke mindst fordi hun også har diabetes 2. Men soyaprodukter som for eksempel de grønne soyabønner, også kaldet edamamebønner, bør hun undgå.

- Indholdet af planteøstrogen er særligt højt i soyaprodukter (men lav i soyasovs), hørfrø og visse kosttilskud herunder kosttilskud indeholdende rødkløver, siger Annette Raskov Kodahl.

Forskningen inden for området er dog tvetydig. Forsøgene er få og peger i begge retninger, fortæller Annette Raskov Kodahl, som alligevel har en vejledning til Birgithe Elm Vesterlund:

- Vi anbefaler, ud fra et forsigtighedsprincip, at man begrænser indtaget af fødevarer der indeholder store mængder planteøstrogen hvis man har været behandlet for østrogen-følsom brystkræft.

Vi anbefaler, ud fra et forsigtighedsprincip, at man begrænser indtaget af fødevarer der indeholder store mængder planteøstrogen, hvis man har været behandlet for østrogen-følsom brystkræft. Annette Raskov Kodahl, kræftlæge, OUH

En jungle af informationer

Det er en god nyhed for Birgithe Elm Vesterlund, som har kæmpet med at finde de rette informationer om sin kost i forhold til både diabetes og brystkræft. Selvom hun selv har undervist inden for sundhedssektoren, oplever hun, at det er en jungle at finde rundt i de mange informationer.

Derfor spottede hun straks muligheden for at skrive direkte til kræftlæge Annette Raskov Kodahl, som heldigvis har opmuntrende ord med til Birgithe Elm Vesterlund:

- Det lyder som om, du gør rigtig meget for at holde dig sund og spise efter anbefalingere (i forhold til din diabetes) og medmindre du lever af tofu morgen, middag og aften, mener jeg bestemt ikke at du skal være bekymret, siger Annette Raskov Kodahl.

- Det er jeg rigtigt glad for at høre, Jeg har en del sygdomme og spiser derfor meget sundt og kunne næsten ikke bære, hvis der kom flere restriktioner, siger Birgithe Elm Vesterlund.

Grønt lys til masser af grøntsager

Summa summarum: Når man, som Birgithe Elm Vesterlund, er i behandling for brystkræft og samtidig har diabetes, så skal man bare give den fuld gas med grøntsager. Bortset lige fra soyaprodukter som tofu og soyabønner. De kan nemlig måske modvirke behandlingen af brystkræft på grund af deres høje indhold af planteøstrogen.

