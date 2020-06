Grundlovsdag live: Bjørn og Christoffer guider om vejen til magten

Som byrådsmedlem får Christoffer Lilleholt (V) talrige henvendelser fra fynboer, der brænder for en politisk sag, men ikke helt ved, hvordan den sag bliver til virkelighed.

Mange fynboer brænder for de lokalpolitiske sager, men jeg oplever også, at der er mange, der ikke helt ved, hvordan de kan få hul igennem til os Christoffer Lilleholt (V), byrådsmedlem Odense Kommune

- Der er rigtig mange fynboer, der brænder for den lokalpolitik, som former deres hverdag, men jeg oplever også, at der er mange, der ikke helt ved, hvordan de kan få hul igennem til os, hvis de for eksempel vil have lavet busruterne om, siger han.

Og det kan folketingspolitiker Bjørn Brandenborg (S) nikke genkendende til.

- Fynboernes hverdag er et spejlbillede på det samfund, som vi knokler for at repræsentere bedst muligt. Hvis vi skal kunne det, skal vi have dem i tale, og derfor er deres inputs og opråb guld værd, siger han.

Grundlovsdag stiller de to politiske modstandere derfor al deres viden og erfaringer til rådighed, når de går sammen om at gøre fynboere klogere på, hvordan man som helt almindelig fynbo råber politikerne på Christiansborg og i de fynske byråd op.

- Det kan for eksempel være, at du kæmper for en læsesal i centrum. I den situation ville jeg råde dig til, at tage fat i en lokalpolitiker på din egen alder, fordi de forstår dig og kan sætte sig ind i problemet på en anden måde, siger Christoffer Lilleholt.

Normalvis har de to politikere ikke meget til fælles udover et bragende ønske om at gøre en forskel for fynboerne. Den ene er rød, den anden er blå. Bjørn Brandenborg har siden sommer haft kontor på Christiansborg, mens Christoffer Lilleholt kæmper sine politiske kampe i Odenses Byråd.

Men når TV 2/Fyn Event grundlovsdag inviterer de to politikere til en live-samtale på TV 2/Fyns facebookside, står samarbejde over midten og konkrete eksempler på, hvordan man får politikernes opmærksomhed, allerøverst på dagsordenen.

Hvad mangler du råd til?

Og har du altid ønsket, at du kunne råbe politikerne op? Eller er du dybt uenig i regeringens klimapolitik, men ved du ikke hvilke argumenter, der virker bedst?

Sådan råber du politikerne op

Der findes mange måder at henvende sig til politikerne på, men hvilken er egentlig den mest effektive? Ifølge Bjørn Brandenborg fungerer en god, gammeldags mail ofte godt.

- Jeg tjekker min indbakke flere gange om dagen og har også tit samtaler med fynboer, der skriver privat til mig på Facebook eller Instagram, siger han.

Men det kan også være, du skal overveje at invitere politikerne ud i virkeligheden.

- En gruppe lokale i Stige (Odense Kommune, red.) var bange for at skolen lukkede, og derfor inviterede de seks politikere ud for at vise alt det, som de synes, Stige kan. Det overbeviste alle i byrådet og gjorde en skolebevarelse til en fællessag, siger Christoffer Lilleholt om én måde at råbe politikerne op på.

I andre situationer kan det være relevant at skrive et læserbrev, at invitere til møder eller paneldebatter. Men ifølge Christoffer Lilleholt er det vigtigt, at du er klar til at gå i dialog.

- Det er ikke altid bedst at råbe højt til demonstrationer og proklamere, at alt er dårligt. Så vil jeg hellere tage dialogen. Hvis man kan overbevise mig om, at man kæmper for et generelt problem, så vil jeg også kæmpe mere for sagen, siger han.

Se, hvordan du bedst kan overbevise politikerne om din sag – og bliv klogere på hvilke argumenter, der virker bedst, når vi sender live grundlovsdag på TV 2/Fyns facebookside klokken 11.00.

