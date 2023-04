Grusom fynsk heksejagt sættes op på Det Kongelige: - De var hverken mere onde eller mindre kloge end os

For omkring 430 år siden udspillede en af de mest velbeskrevede sager sig om hekse og trolddomskunst på Nakkebølle Gods mellem Faaborg og Svendborg.



- Det er bare vildt at gå her ved godset, når man ved, at de har gået her for 450 år siden. Det bliver meget virkeligt, siger Louise Nyholm Kallestrup, der som professor ved Center for Middelalder- og Renæssancestudier på SDU har forsket i hekseforfølgelserne i Danmark.



- Den her sag er atypisk, fordi den er ekstrem dramatisk. Den indeholder 15 døde børn, og den er særegen, fordi den ender med at en adelig kvinde bliver henrettet for trolddom, siger hun.

15 døde børn

Den adelige Anne Bille boede på godset sammen med sin mand Eiler Brockenhuus, der var med i inderkredsen omkring Kong Christian 4.



Anne Bille fødte i løbet af en årrække 15 børn, og da alle sammen døde kort efter fødslen, blev den adelige Christence Kruckow, som også boede på godset, mistænkt for gennem trolddom at være skyld i de mange dødsfald.

- Folk troede på Gud. Djævlen fristede menneskene, og han har fristet folk til at komme over på sin side. Men vi skal ikke tro, at de var dummere end os, og vi skal ikke tro, at de var ondere end os, siger Louise Nyholm Kallestrup.