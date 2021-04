Guld fra arkivet: Sådan laver bageren varme hveder

Traditionen med de varme hveder opstod dog først noget senere i midten af 1800-tallet. Ligesom alle andre måtte bagerne ikke arbejde på store bededag, og derfor bagte de hvedeknopper, som folk så kunne købe dagen før og spise på bededagen.

I dag bliver hvederne dog spist aftenen før, og selvom hvederne er nybagte, foreskriver tradtionen altså, at de bliver ristet først og siden spist med rigeligt smør.

Har du fået lyst til at prøve kræfter med hvedebagning, kan du gense et tidligere TV 2/FYN-indslag om varme hveder.

Opskrift på hjemmelavede hveder

(cirka 20 stk.)

Ingredienser:

0,25 liter vand

30 gram gær

1 æg

35 gram sukker

6 gram salt

625 gram hvedemel

75 gram smør/margarine

Fremgangsmåde:

Bland vand, sukker, gær og salt, og rør det sammen i to minutter.

Derefter tilsættes mel og æg, og det hele æltes i to minutter. Når dejen er rørt godt sammen, tilsættes margarinen og det hele æltes godt sammen, til dejen er skær.

Dejen sættes til hævning i 20 minutter i en skål dækket med et klæde. Derefter formes dejen til boller. Bollerne anbringes forholdsvis tæt i en bradepande. Det er vigtigt, at bollerne sættes så tæt, så de "gror" sammen under bagning.

Bollerne skal hæve tre timer på pladen, inden de bages. Hvederne bages ved 200° i 25 minutter, eller til de er gyldne.