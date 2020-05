Håbefulde stik: Kan gammel vaccine forebygge alvorlig sygdom med Covid-19?

Et lille prik i armen forhåbentlig med en stor forebyggende effekt mod sygdommen Covid-19.

Det er i hvert fald de forhåbninger Christine Stabell Benn, klinisk professor på SDU, gør sig.

Hun er en af forskerne bag et nyt forsøg med den gammelkendte tuberkulosevaccine Calmette, der i denne uge blev skudt i gang på Odense Universitetshospital. Her sad de første frivillige sundhedspersonaler nemlig klar til at lade sig vaccinere.

Og der er grund til at håbe. Tuberkulosevaccinen har nemlig tidligere vist sig at kunne forebygge andre sygdomme med luftvejssymptomer. Og det er der andre, der tror på. Der er lige nu lignende forsøg med vaccinen i gang i Holland, Frankrig, Sydafrika og i USA.

- Derfor har vi grund til at tro, at det også er tilfældet, at den kan afbøde Covid-19, understreger Christine Stabell Benn.

Læs også SDU-forskere corona-knokler: Kendt vaccine gør os mere modstandsdygtige

Svar til jul - hvis ikke før!

TV 2/Fyn var altså med i dag, da det første hold af hospitalsansatte på OUH lod sig vaccinere. Og Christine Stabell Benn og hendes kolleger har planer om at rejse rundt til hospitaler i hele landet med lægetasken ladet med vaccine og nål. Målet er at få i alt 1500 ansatte med i forsøget, der er baseret på frivillighed.

Forsøget kommer til at foregå som ethvert andet lægemiddelforsøg med en gruppe, der bliver vaccineret, og en kontrolgruppe, der ikke er vaccineret.

- Vi bliver også fulgt tæt af Lægemiddelstyrelsen og andre. Vi regner med at have de første resultater klar ved årsskiftet, fortæller Christine Stabell Benn.

Studiet er imidlertid på grund af den specielle situation planlagt sådan, at forskerne jævnligt vil kontrollere data. Ser forskerne allerede en ekseptionel stor effekt, før forsøget er afsluttet, vil de dog offentliggøre resultater før tid og sandsynligvis handle på baggrund af dem. Også hvis resultaterne viser sig først i andre lande, der er i gang med samme forsøg.

Læs også En særlig indsats: De fynske coronahelte

- Det handler om den akutte situation, vi er i nu med Covid-19. Er der foreløbige resultater, der entydigt viser en effekt i den ene eller den anden retning, vil vi naturligvis offentliggøre det og stoppe studiet, hvis det er nødvendigt, understreger Christine Stabell Benn.

En anden forsker, Allan Randrup Thomsen er imidlertid overrasket over, at forsøget her sættes i gang allerede.

- De data, der er på det, viser en relativt svag effekt, siger han.

Det er dog bedre end ingen effekt, mener Christine Stabell Benn.

Forsøg Forskere verden over er i gang med at undersøge, om tuberkulosevaccinen kan have en positiv indvirkning på immunforsvaret, så man ikke bliver alvorligt syg af Covid-19. Målet er ikke at lave en specifik vaccine mod Covid-19, men at påvise at en bred beskyttelse mod Covid-19 og eventuelle andre nye sygdomme fremadrettet. Forskningsgruppen i Danmark med Christine Stabell Benn i spidsen vil nu vaccinere 1500 sundhedspersonaler.



De første resultater af forsøget forventes at være klar ved årsskiftet.

Ingen dansk Bill Gates

I første omgang er det omfattende forsøg finansieret via velvillighed fra blandt andet Syddansk Universitet og fra Region Syddanmark.

- Vi har desværre ingen Bill Gates her, siger Christine Stabell Benn og refererer til, at den amerikanske rigmand netop har doneret 10 millioner kroner til samme forsøg i Australien.

Er der noget, du undrer dig over under coronakrisen? Vi undersøger, hvad der ligger bag - og forsøger at finde et svar. Du kan stille dit spørgsmål her: