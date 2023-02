Håndbold og regnvejr får fynboerne til at slå rekord i internet

Man skal være mere end almindelig tør for at have undgået at opdage, at januar slog en kedelig rekord i regnvejr.

Nu melder Energi Fyn, at den våde rekord formentlig også har ført til, at fynboerne har slået deres egen rekord i internetforbrug.

I uge fire nåede fynboernes gennemsnitlige internetforbrug nemlig at vokse med 26 procent i forhold til året før på Energi Fyns internetkabler.

- Vi ser nogenlunde det samme billede for december måned, der også var våd og kold. Så vores formodning er, at man har brugt tiden lidt mere på serier og streamingtjenester end udflugter, siger Bo Brøndsted-Jensen, der er driftchef i Energi Fyns bredbåndsafdeling.

Han peger dog også på, at rekorden er lavet i uge fire, hvor også Danmarks herrelandshold i håndbold spillede VM-finale.

Sidste år lå fynboernes gennemsnitlige internetforbrug i uge fire på 61 gigabyte. I år lå det på 73 gigabyte.

Her tæller de stille nattetimer dog også med, og det trækker derfor tallet en del ned.

- Ser man på de enkelte dage, så når vi helt op på 180 gigabyte søndag i uge fire, og det er den absolutte rekord.

Søndag i uge fire var netop også dagen, hvor de danske håndboldherrer vandt VM i håndbold.

Streaming vokser

Tallene for fynboernes internetforbrug taler deres tydelige sprog. Også fynboerne streamer i højere og højere grad deres tv-indhold.

- Når vi kan mærke det så tydeligt på båndbredden, så er det streamingtjenesterne og gaming, der trækker, forklarer Bo Brøndsted-Jensen.

Og det stigende streamingforbrug fra Energi Fyns omkring 42.000 aktive bredbåndskunder, får nu selskabet til at opruste.

- Vi har faktisk allerede købt yderligere kapacitet, så vi sikrer os, at vi ikke løber tør for båndbredde, siger Bo Brøndsted-Jensen.

Men det betyder ikke, at fynboerne skal være nervøse for deres fortsatte streamingforbrug indtil Energi Fyn får udvidet båndbredden.

- Der er stadig masser af luft på vores nuværende båndbredde. Det er bare retmæssig omhu, at vi bestiller mere allerede nu, sig er driftchefen.

Det er ikke kun internetforbruget, der har sat rekorder på Fyn. På trods af inflation og kriser slår også hotelbranchen sin egen personlige rekord igen.