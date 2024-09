Håndboldstjerne afslører: - Jeg har fået en kæreste

Det er ikke kun på banen, at den fynske håndboldstjerne Simon Pytlick scorer. Han har nemlig fået sig en kæreste, afslører han til Flensborg Avis.

- Ja, jeg har fået en kæreste. En københavnsk pige, der lige er flyttet ind i lejligheden hos mig, siger den 23-årige OL-guldvinder.



Han fortæller videre, at kæresten har besøgt stjernen i Flensborg, hvor han bor, "mange gange".

- Det føltes faktisk i forvejen som om, hun boede her, tilføjer han.

Ifølge Pytlick kender de to ikke hinanden fra håndboldmiljøet.

- Hun har spillet basket. Håndbold interesserer hende okay, men det er ikke noget, hun har behov for at snakke om. Det er faktisk pisse rart, siger Pytlick.