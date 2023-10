Håndgemæng på universitet: Her er de fynske politikeres reaktioner

Torsdag kunne TV 2 Fyn bringe historien om, hvordan konflikten mellem Israel og Hamas nu trækker spor ind på SDU i Odense.



Videoen, der er optaget torsdag på universitetet, der viser to personer, der kommer op at diskutere om retten til at sætte flag op, har dagen efter været omdrejningspunktet for mange reaktioner - også fra tre fynskvalgte politikere.

- Det skal ikke være omkostningsfrit at være truende overfor andre studerende på den måde.

Sådan lød reaktionen fra det fynske folketingsmedlem Mai Mercado (K) tidligere på dagen.

- Jeg synes, det fremgår tydeligt, at pigen bliver trængt op. Der er én, der går meget tæt på hende og opfører sig truende med sit kropssprog. Det kalder på, man tager denne episode alvorligt, og det kalder på man finder de pågældende elever, som ikke opfører sig ordentligt, sagde Mai Mercado til TV 2 Fyn.

Og socialdemokraten Trine Bramsen stemmer i:



- Jeg synes, det er fuldstændig forrykt, at den slags kan udspille sig på vores demokratiske uddannelser. Det vidner om, at der går nogen, som ikke har forstået, hvordan det er at være studerende på en dansk demokratisk uddannelse – og så endda universitetet, som er den højeste uddannelsesform, sagde hun.

Hun understreger, at hun synes, SDU har håndteret situationen fint ved at sige, der er debatfrihed. Men hun håber samtidig, at der falder hårde sanktioner:

- Det er universitetet, der skal håndtere sanktionerne, men jeg har svært ved at se, hvordan man kan udvise sådan en adfærd og fortsat blive på uddannelsen, men jeg er sikker på, SDU tager godt hånd om situationen. Fra politisk hold synes jeg klart, vi skal sende et signal om, at denne adfærd ikke hører hjemme på en dansk uddannelsesinstitution, sagde hun.

Karsten Hønge fra SF mener heller ikke, at en konflikt som denne hører hjemme på en uddannelsesinstitution.

- Konflikter i Danmark baseret på konflikter i udlandet skal ikke finde sted på danske uddannelsessteder. Karsten Hønge vil dog ikke forholde sig konkret til sagen fra SDU.

TV 2 Fyn har også talt med Palæstinensisk Venskabsforening, som tidligere på dagen sagde:

- Vi appellerer til folk på begge sider, at man opfører sig ordentligt. Det er vigtigt, at man besinder sig, opfører sig ordentligt og taler pænt til hinanden.