Hård tid for vognmænd: Jens frygter for sin omsætning

I de seneste uger har store dele af erhvervslivet holdt vejret oven på spredningen af coronavirus herhjemme, og nu følger den fynske transportbranche efter.

Som følge af myndighedernes anbefalinger om at holde sig hjemme, benytter langt færre sig af muligheden for at blive transporteret i bus fra a til b.

Læs også Fynboer får svar: Hvad med bus og færger under corona?

En af dem, der mærker det direkte på passagertallet, er vognmand Jens Jantzen, der til daglig driver enmandsfirmaet JK Bussen med base i Faaborg. Normalt ville han have travlt med at arrangere busudflugter eller køre elever til og fra skole. I stedet må han se til, mens bussen holder stille, og aflysningerne hober sig op.

- Ordrebogen er fuldstændig tom. Alt er aflyst. Jeg har fået aflysninger for 70.000 kroner, siden det her startede, så det er indtjeningen for marts måned, der er væk, fortæller Jens Jantzen.

Mærkes i hele branchen

Inden virussen brød ud herhjemme, kiggede Jens Jantzen ellers ind i en af de bedste perioder i sine 18 år som buschauffør. Her skulle han ligesom mange andre vognmænd polstre sig til sommermånederne, hvor der på grund af ferie er langt færre, som tager bussen.

- Det er min overlevelse. I den her måned og de næste måneder skal jeg tjene, så jeg er sikker på at overleve til august. For sommermånederne er stille, fortæller han.

Læs også Fynbus lukker fordøren: - Vores chauffører er udsatte

Hos brancheforeningen Dansk PersonTransport ser landsformand John Bergholdt også med bekymring på udviklingen og anerkender, at udfordringerne går igen i hele branchen.

- Det står rigtig skidt til. Dem, der driver turistkørsel, er lagt hundrede procent ned. Os, der driver kollektiv transport og sygetransport, er også begyndt at lukke ned. Og det er klart, når børn ikke skal i skole eller på uddannelsesinstitutionerne, så svinder der af passagerer, siger han.

Selvom krisen især kan mærkes lige nu, frygter landsformanden også, at det kan trække spor på længere sigt.

- Vi ved jo ikke, om folk genoptager alle aktiviteter på fuldt niveau med det samme. Og det tror jeg ikke, at man gør. Så vi må nok også påregne, at der går lidt ekstra tid, før vi er tilbage på normalt niveau, siger John Bergholdt.

Fremtiden er usikker

For Jens Jantzen er en af de helt store udfordringer lige nu at dække udgifterne til bussen, mens forretningen står stille. Og det på trods af, at regeringen af flere omgange har udstedt hjælpepakker til erhvervslivet i form blandt andet skatte- og momsudsættelse.

- Lige nu har jeg jo det problem, at forsikringen skal have nogle penge. Skat vil have vægtafgiften. Lønkompensationen vil ikke hjælpe mig. Så på det område kan jeg ikke rigtig bruge det, siger han.

Læs også Fynsk erhvervsliv i venteposition: - Erhvervsdanmark skal køre

Foreløbigt regner han med at kunne klare sig det næste stykke tid uden ordrer i kalenderen. Men hvis udviklingen fortsætter, tvivler han på, at forretningen kan blive ved med at løbe rundt.

- Jeg forholder mig afventende. Jeg går og gør rent oppe i bussen og hygger mig og siger, at det ikke er dens skyld. Vi kan jo ikke gøre andet end at vente. Hvis der ikke snart kommer en ny udmelding om, at det kører igen i april, så er jeg nødt til at pille pladerne af. Og hvis det ikke går, så må jeg jo dreje nøglen om, siger han.