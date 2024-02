Hårdere straf for tyveri skal ramme tyvebander

Regeringen ønsker at hæve straffen for butikstyverier. Derfor skal mindste-bøden ifølge regeringen hæves fra 500 kroner til 1.000 kroner. Det skal ske, så bøderne for tyveri altid overstiger værdien af det, der bliver stjålet, og motivationen for at stjæle på den måde mindskes.

Men her skal et nyt system blandt butikkerne også være med til at gøre det sværere at begå tyverier. Specielt for tyvebander skal det besværliggøres at stjæle ved at butikkerne får lov til at dele lyd- og videooptagelser med hinanden.

Regeringen lancerer tiltagene mod butikstyveri som en del af udspillet ”Sammen om en tryggere hverdag”, der indeholder i alt 11 tiltag, bl.a. mod cykeltyverier, indbrud, hæleri og butikstyveri. Hør hvad Bjørn Brandenborg (S) siger om tiltagene i videoen ovenfor.