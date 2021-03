Hårdt ramt: Penge på vej til fynske virksomheder

En hjælpende hånd i form af en pose penge er nu på vej ud til nogle af de virksomheder, der er blevet hårdest ramt under coronapandemien.

I alt 13 fynske får gavn af pengene, der kommer fra Erhvervsministeriets omstillingspulje. Herunder bureauet Vagabond Tours og hvalsafari i Middelfart.

Pengene giver hvalsafarien mulighed for at bringe det åbne hav hjem til folk i stuerne, fortæller skipper på Mira 3 Line Jepsen.

- Vi kan få nogle kameraer ombord, så man kan følge selve turen. Også 3D-kameraer så folk kan tage brillerne på derhjemme og få en virtuel oplevelse, siger hun.

- Det giver rigtig meget ro i maven, at vi kan udvide sæsonen. For vi har immervæk kun de der tre til fem måneder, hvor det er sejlbart, og folk synes, at det er en fornøjelse at sidde ombord. Ellers bliver det for koldt.

Flere blev genansat

Omstillingspuljen skal hjælpe coronaramte virksomheder, så de kan omstille sig til den nye coronavirkelighed. Sidste år fik Gl. Avernæs Sinatur hotel en stor del af puljen, og der har pengene allerede haft stor betydning.

De er nemlig blevet brugt til at etablere en biodiversitetspark.

- Hvis ikke vi havde haft den omstillingspulje, så var de personer, som går i skoven og hjælper os her, ikke blevet genansat, siger direktør Morten Grimsgaard.

Derudover håber han også, at parken på længere sigt bliver en attraktion, der vil tiltrække folk, og dermed støtte øknonomien i fremtiden.

Altafgørende

Hos Erhvervshus Fyn har man hjulpet flere af de lokale virksomheder i processen med at søge omstillingspuljen. For pengene kan være altafgørende for deres overlevelse, fortæller Morten Olstrup, konsulent hos Erhvervshuset Fyn.

- Især virksomheder i turisme- og oplevelsesbranchen bløder rigtigt, rigtig meget. For at overleve skal de kigge på, om de kan nå ud til nogle nye kunder, måske tilbyde nogle nye produkter eller lave noget ombygning. Og det er noget, der måske ikke kunne lade sig gøre uden denne her pulje, siger han.

Det er både små og store projekter, som puljen er med til at støtte op om. Som en del af biodiversitetsprojektet på Gl. Avernæs er der planer om at anlægge større områder med blomster, mens man på Mira 3 har et stærkt ønske om en ny speaker.

- Det ville gøre, at vores guide ikke behøver stå sammen med folk, siger Line Jepsen.