Hackeren Dennis har viet sit liv til at hjælpe folk: - Vi beskytter os ikke godt nok

Derfor mener sikkerhedseksperten også, at den enkelte borger – ung som gammel – selv har et ansvar for at forstå og opsøge viden om deres ”basale digitale hygiejne”.

- De fleste tager et kørekort for at lære et køre bil. På samme måde har vi selv et ansvar for at opsøge viden om, hvordan vi sikrer vores digitale sikkerhed, siger han.

Det kan du eksempelvis gøre ved at deltage i TV 2 Fyns webinar ”Har du styr på din digitale sikkerhed?” fredag den 28. maj klokken 10.30-11.15 via Google Meet.

På webinaret kan du blandt andet få gode råd til din digitale sikkerhed og hjælp til at holde uvedkommende ude af dit digtiale liv. Se med og deltage via dette link.