Hæderligt mandagsvejr - men det starter koldt og med glatte veje

Den sidste uge i januar starter koldt og tørt på det meste af Fyn og med temperaturer omkring frysepunktet. Centralt på Fyn og omkring Odense kan der dog lokalt være ned til 4 minusgrader fra morgenstunden

Det har givet risiko for isglatte veje over det meste af Fyn, hvor kun Østfyn ifølge Vejdirektoratet ser ud til at gå fri. Alle de større veje på Fyn, Langeland og Ærø er derfor blevet saltet i løbet af natten, ligesom der fortsat saltes omkring Middelfart og på Nordfyn, beretter Vejdirektoratet.

I den nordvestlige del af øen kan der også være mulighed for enkelte byger, måske endda også med et lidt vinterligt islæt i form af slud eller tøsne.

Først i løbet af eftermiddagen kommer temperaturen op over frysepunktet, og vi får en pæn og hæderlig mandag.

- Der venter tørvejr og mulighed for sol, og så bare en svag til jævn vind, der kommer fra en vestlig retning, siger TV 2 Vejrets Ellen Nybo.

Fint og vinterligt vejr

Det nogenlunde fine vejr ser ud til at fortsætte de kommende dage.

- Tirsdag, onsdag og torsdag er dage med en hel del sol og dagtemperaturer på 3 til 4 grader. Og så bliver det altså med udbredt nattefrost med 4-6 graders frost, siger Ellen Nybo.

Ser man helt frem mod fredag, er der ifølge vejrværten lidt uenighed i prognoserne om, hvad der kommer til at ske. Et lavtryk skal igennem Danmark, og det kan give en ordentlig omgang vintervejr til Fyn.

- Tager det turen direkte igennem landet, kan det godt se ud til at have adskillige centimeter sne med. Tager den en lidt sydligere retning, bliver det lidt mindre sne. Men noget sker i hvert fald i løbet af fredage, siger Ellen Nybo.