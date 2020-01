Hædret: Revydirektør kåret til Årets Fynbo

Ved et arrangement lørdag formiddag er den 40-årige revydirektør Lars Arvad blevet kåret til Årets Fynbo 2019. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Lars Arvad, der er både ejer og direktør af Odense Sommerrevy, har i over 20 år lavet revyen i Odense. Han spiller desuden selv med i revyen.

- At grine er vigtigt. At underholde og at få sat fokus på politiske emner ligeså. Men for årets fynbo har det været lige så vigtigt at få sat Odense og Fyn på det kulturelle Danmarkskort, og skabe en fællesskabsfølelse og stolthed på øen. Det er lykkes!, lød begrundelsen blandt andet fra jurymedlem og leder af Odense Film Festival, Birgitte Weinberger, skriver Fyens Stiftstidende.

Hun holdt begrundelsestalen sammen med den øvrige jury; tidligere Rynkeby-direktør Jørgen Dirksen og Syddansk Universitets dekan, Simon Møberg Torp.

Det er Fyens Stiftstidende, der uddeler prisen. Den har siden 1976 gået til en fynbo, der ”på positiv vis har gjort sig bemærket ved at yde en indsats til gavn for Fyn eller for den omgivende verden”, hedder det.

Avisen har dog ikke indflydelse på, hvem der får prisen. Den beslutning ligger alene hos juryen.

Tidligere vindere tæller blandt andre greve Michael Ahlefeldt-Laurvig, skuespiller Torben Iversen og Jensens Bøfhus-stifter Palle Skov Jensen.

