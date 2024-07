Juli har budt på regn i store mængder, men ifølge en undersøgelse, YouGov har lavet for Gjensidige, så har 53 procent af danskerne ikke gjort noget for at forebygge oversvømmelse i bolig og kælder.

17 procent af de adspurgte har selv oplevet skader på bolig eller kælder som konsekvens af et skybrud.

Fra Gjensidige lyder rådene, at man bør sørge for, at vandet kan løbe væk, hvis det kommer ind. For eksempel ved at sikre, at hverken nedløbsrør og tagrender er stoppede.