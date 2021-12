Halvdelen af Odenses vandforsyning på spil: Stort vådområde på vej

Men det er ikke kun høsten, som lider under de våde marker. Det går også ud over klimaet. For når marken efterfølgende dyrkes, frigives der kulstof, som har ophobet sig i jorden.

Løsningen er ikke mindre vand, men mere vand på markerne.

Med en stigning i vandstanden tilføres jorden mindre luft, og hvis området får lov at ligge uforstyrret, sker nedbrydningen af jordens kulstofindhold langsommere eller ligefrem udebliver helt.



Det betyder, at jordens drivhusgasser bevares i jorden i stedet for at fordampe op i atmosfæren.

Derfor ønsker Assens Kommune nu sammen med blandt andre Vandcenter Syd at gøre markerne i området til vådområde og skov.

Projektet skal både skåne klimaet og sikre drikkevandsboringer i området.

Forsyner halvdelen af Odense

Det er ikke kun Claus Skjellerups marker, der skal omdannes.

I alt berøres 120 lodsejere, og der er tale om et område på 500 hektar. Nogle steder skal omdannes til vådområder, mens der andre steder skal rejses skov.

- Det vil gavne klimaet og samle noget kulstof op, og ikke mindst de fem millioner kubikmeter vand, som Odense Kommunes borgere nyder godt af. De kan have rent drikkevand til tid og evighed, siger Dan Gørtz (V), formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune.