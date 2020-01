De to unge i videon ovenfor har intet at gøre med den brændte bænk, der blev nævnt tidligere.

Ulrik Bøgh Hansen tror på, at det har en forebyggende effekt, at vagterne taler med de unge og har en form for relation, ligesom de unge har med for eksempel deres lærere.

- Bare det, at vi har en dialog med dem, gør måske, at de ikke sidder og brænder et hul i bænken.

Der kan være forskellige motiver bag hærværk, lyder det fra Per Franch. Han er leder af forebyggelsesafdelingen hos Fyns Politi.

- Når vi afhører gerningsmænd til hærværk, hører vi nogle gange, at det kan være noget så banalt som kedsomhed. Andre gange bunder det i vrede, men det kan også være, at man har et eller andet samhørighedsforhold, hvor man laver ballade for at føle, at man hører sammen.

Hvis vagterne opdager, at nogle unge begår hærværk - eller taler med nogle unge, de kan fornemme er på vej ud i noget rod eller kriminalitet, samarbejder de især med SSP, som er en forkortelse for skole, socialforvaltning og politi.

- Dukker der problemer op på en skole, for eksempel i forhold til hash, så får SSP også et tip om det. Så kan de få fat i de unge ret hurtigt og snakke med dem om for eksempel misbrugsproblemer, fortæller Jan Geisle, der er leder af Teknik og Service i Odense Kommune.

Ulrik Bøgh Hansen og hans vagtkollegaer fik i 2017 en pris fra SSP i Odense for deres forebyggende arbejde med kommunens unge.