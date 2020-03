Hamstring af varer på Fyn: Ministre indkalder til pressemøde

Efter statsministeren onsdag aften orienterede omkring den nye situation i forbindelse med coronavirus, strømmede mange fynboer til supermarkederne.

Her blev der hamstret både fødevarer og toiletpapir. Og det skal der sættes en stopper for, mener fødevareminister Mogens Jensen (S).

Sammen med erhvervsminister Simon Kollerup inviterer han derfor til pressemøde torsdag klokken 9.00.

- Onsdag aften oplevede flere detailhandelsbutikker et overvældende pres fra kunder, der hamstrede varer. På pressemødet vil ministrene give et kort overblik over den aktuelle situationen i detailhandlen og orientere om regeringens tiltag for at sikre forsyningssikkerheden i fødevarebranchen fremover, lyder det i en pressemeddelelse.

Er klar til at indføre forbud

Som det ser ud nu er fødevareforsyningerne tilpasset borgernes normale købsvaner, men hvis alle køber meget ind på samme tid, kan det skabe udfordringer. Det burde dog slet ikke komme dertil, mener ministeren.

Fortsætter hamstringen, kan butikkerne sætte grænser for, hvor meget hver kunde må købe. Er det stadig ikke tilstrækkeligt, er der mulighed for at indføre forbud mod hamstring, oplyser Mogens Jensen.

- Det er klart, at vi er klar til at gøre det, der skal til for at sikre en fornuftig fordeling af fødevarer, hvis der opstår hamstring i stor stil. Det er også derfor, at det må stå klart, at der ikke er nogen grund til at hamstre.

- Opfordringen herfra er: Stop med det. Handl ind, som du plejer. Der er ikke grund til andet, siger fødevareministeren.

Der blev berettet om kaotiske tilstande i flere dagligvarebutikker onsdag aften.

Offentligt ansatte er sendt hjem

På et pressemøde onsdag aften fortalte blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S), at der nu tages mere drastiske initiativer i brug for at beskytte borgerne mod større udbredelse af coronavirus i Danmark.

514 er blevet smittet, heraf er to på intensivafdeling. Over 1300 er i karantæne.

For at det tal ikke skal stige voldsomt den kommende tid, har regeringen blandt andet tænkt sig at forbyde indendørs forsamlinger på mere end 100 personer ad gangen.

Desuden er alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske opgaver, sendt hjem.

Skoler og daginstitutioner er også lukket, men eksempelvis ældreplejen lukker ikke.