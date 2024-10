Han brød sammen på løbetur - nu skriver drabsefterforsker digte om ti år med drab

Det var i 2022.

Fynske Martin Enggaard Wittrup, gift og far til tre små børn, var ude på en af de løbeture, der efterhånden var afgørende for hans psykiske velbefindende. For efter en årrække som drabsefterforsker i København var han ved at være slidt. Godt og grundigt.

- Gennem et par uger, havde jeg haft voldsom trykken for brystet. På den her løbetur bryder jeg sammen. Jeg hulker og får slæbt mig hjem i køkkenet, hvor jeg griber ud efter den notesblok, vi bruger til indkøbslister. Så begynder jeg at skrive.