Han fløj til Ibiza på chancen og gjorde Bob Marley-sang til verdenshit

- At komme fra lille Fyn, hvor man har siddet og nørklet med et remix, til at opleve en pakket natklub i udlandet, hvor en DJ fra New York står og spiller dit nummer men alle skråler med på det... jeg får nærmest gåsegud, når jeg sidder her og fortæller dig om det, smiler Martin Ottesen. Det kan ikke beskrives.

Et nyt liv

Efter flere år i vælten med musikvideoer og promotion tours tager Martin Ottesen og hans hustru en beslutning.

- Når man har været i ilden i nogle år, skal man arbejde endnu hårdere for stadig at være interessant. Der er ikke længere nyhedens interesse. Eller også skal man skifte spor. Jeg valgte det sidste.

Martin og hans kone flyttede til Bruxelles i Belgien, hvor de begge i dag arbejder i oversætterafdelingen i Europa-Kommissionen.

I mange år lå musikken på hylden, men nu har Martin Ottesen genoptaget den. Familien besøger familie i Danmark, bor i deres sommerhus i Kerteminde, og han skal optræde på Midtfyns Festival.

- Jeg forventer god stemning. Jeg skal jo lukke, så jeg håber, at folk stadig har noget at give af.

Og det havde folk. I den halvanden time koncerten stod på skrålede folk af deres lungers fulde kræft, og den fik ikke for lidt, da "Sun Is Shining" kommer på.

- Det er jo bare et nummer, man husker og elsker, som en kvinde sagde ved billetkontrollen.