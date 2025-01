Kunne ikke betale studerende

I starten kunne Jakob faktisk ikke betale de studerende for det arbejde de udførte. Præmiesummen betyder dog, at han nu kan betale dem for de ultralydsskanninger. Derfor er han da også enormt taknemmelig for, at de har troet på hans projekt. Troet på hans projekt er der også hos 116 borgere, der har. De har deltaget i hans delstudie, hvor hjertets kranspulsåre er blevet scannet.

- De mange deltagere har betydning for, at vores data er valide, og at vi kan træffe beslutninger ud fra data, og ikke ud fra, hvad vi synes. Ligesom der ikke er noget projekt uden penge, så er der heller ikke noget projekt uden deltagere.

Og netop det med valide data er vigtigt. For selvom der er gået mere end et år siden, han vandt, så tager det tid, før man har data, der er valide.

- Vi er i fuld gang med at indsamle og behandle data, og vi kan se, at der kommer flere henvisninger fra almen praktiserende læger ud fra tiltaget med alarmsvar på kolesterolblodprøver. Men hvor stor en andel af de henviste borgere, der ender ud med en diagnose med arveligt forhøjet kolesterol i sidste ende, det kan vi ikke svare på endnu.

Jakob Knolds højeste ønske med sit forskningsprojekt er at undgå, at borgere dør for tidligt.

- Vi vil også gerne undgå, at børn vokser op uden deres forældre, for det bedste, man kan gøre for sine børn, er at holde sig i live. Det er vigtigt, at vi får opsporet borgere med den her sygdom, så de kan blive behandlet for det og få et godt langt liv. Både for deres egen skyld men også deres børns, siger Jakob Knold.

