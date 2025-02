Håndværkere havde stadig adgang til nye livsfarlige svalegange

Ikke andre adgangsveje

Det skete fordi, der på besøgsdagen mandag den 27. januar 2025 stadig var adgang til svalegangene og dette var nødvendigt for at udføre arbejde på Munkebjergvænget 7, 9 og 11.

- Vi fik oplyst af byggeledelsen under et møde på byggepladsen, som også repræsentanter for Barfoed Group P/S deltog i, at det var nødvendigt at færdes på svalegangene for at udføre arbejde på Munkebjergvænget 7, 9 og 11, da der ikke var andre adgangsveje til områderne, hedder det.

Arbejdstilsynet udstedte et strakspåbud til Barfoed Group, fordi det fortsatte arbejde på de andre svalegange indebar en betydelig fare for alvorlig personskade, herunder også død.

Barfoed og Rambøll- vi havde stoppet alt arbejde

Mens Arbejdstilsynet altså oplyser, at der ved det opfølgende besøg mandag den 27. januar 2025 stadig var adgang til svalegangene. Og at byggeledelsen og repræsentanter fra Barfoed Group oplyste, at det var nødvendigt at færdes på svalegangene for at udføre arbejde på Munkebjergvænget 7, 9 og 11, da der ikke var andre adgangsveje, oplyser Rambøll, at der ikke blev arbejdet på svalegangene efter dødsulykken.

Barfoed Group understreger tilsvarende, at der ikke blev arbejdet på svalegangene efter dødsulykken om fredagen.

- Ved ulykken meddelte Arbejdstilsynet mundtligt, at der ikke måtte arbejdes på blok 7, 9 og 11, hvilket vi selvsagt efterkom med det samme. Det skriftlige påbud kom dog først om mandagen, idet de af gode grunde ikke havde tid hertil om fredagen, skriver juridisk direktør Niels Wegener.

Fiberbeton blev lagt ud

Det var under udlægning af fiberbeton som færdig belægning på en ny svalegang i Munkebjerg Park, at hele konstruktionen pludselig kollapsede.

To arbejdere befandt sig på svalegangen, da den kollapsede, men de kom ikke til skade.

Hidtil har kun de berørte firmaer og myndigheder modtaget Arbejdstilsynets redegørelse.

Det er en redegørelse, der slår fast, at det af "konstateringerne gjort under ulykkesundersøgelsen kunne udledes, at svalegangens boltesamling mod facaden har været overbelastet, hvilket var årsagen til at svalegangen styrtede ned."

Nævner ikke underdimensionerede bolte

Ejeren af Munkebjerg Park, koncerndirektør Frederik Barfoed fra Barfoed Group sagde tidligere til både Fyens.dk og TV 2 Fyn, at kollapset skyldtes underdimensionerede bolte, og at ingeniørfirmaet Rambøll bærer ansvaret for dette.

Men Arbejdstilsynet tager ikke stilling til, at boltene var underdimensionerede. De skriver, at boltsamlingerne var overbelastede, og at dette var årsag til, at svalegangen styrtede ned.

Rambøll har overfor TV 2 Fyn erkendt, at boltesamlingen var underdimensioneret, men at dette ikke nødvendigvis er hele årsagen til kollapset.

- Vi mener ikke, at det i sig selv entydigt kan forklare, hvorfor svalegangen kollapsede fredag i sidste uge, da svalegangen på ulykkestidspunktet ikke var udsat for en belastning, der burde kunne udløse et brud i konstruktionen. Der er derfor behov for yderligere undersøgelser, har Rambøll skrevet.

Boltes gevind revet af

Arbejdstilsynet konstaterede videre, at den nedstyrtede svalegang bestod af vandrette stålrammer, der var samlet i stødene ved hjælp af en vandret stålbjælke, der var fastgjort til facaden i en lodret, bærende stålsøjle med 4 stk. 12 millimeter maskinbolte og møtrikker.