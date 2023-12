Hanne har selv været ramt af kræft - men hun synes, vi skal lytte til lægernes opråb

Hun er nu kræftfri, men har mén fra sygdommen. Siden har hun haft brækket benet og er blandt andet også blevet opereret i nyrerne.

- Egentlig har jeg selv generelt oplevet, at stort stykke af vejen bliver der jo gjort noget ved de udfordringer, jeg har. Men jeg kan jo godt høre, det er ikke den oplevelse alle mennesker har.

Derfor vækker lægernes opfordring til en diskussion af prioriteringer i sundhedsvæsenet genklang hos Hanne Bork.

- Der er jo også andre sygdomme (udover kræft, red.), som er invaliderende eller i hvert fald forringer livskvaliteten rigtig meget. Og hvordan gør vi egentlig de ting op imod hinanden? Og kan vi det? Det skal vi jo så, fordi vi ikke har uanede mængder af ressourcer.

Minister holder fast på rettigheder

På Christiansborg ønsker indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) ikke at ændre på rettighederne for kræftpatienter.



- Jeg synes hele tiden, at vi skal interessere os for, hvordan vi kan gøre det smartere og klogere på kræftområdet, som vi i det hele taget ønsker at styrke. Derfor har jeg også taget initiativ til, at vi nu er i gang med en kommende ny stor kræftplan 5. Men jeg synes bare ikke, det skal ske på bekostning af, at man begynder at fratage eller forringer kræftpatienterne rettigheder.

Når det gælder andre patienter end kræftpatienter, skal blandt andet den akutplan, som regeringen har lavet aftale med regionerne om, hjælpe til generelt at nedbringe ventelisterne, fortæller Sophie Løhde (V).

Sundhedsudvalgsformand i Syddanmark: Det er tid til at tage samtalen

Men det er 'ærgerligt', at Løhde 'hælder det ned ad brættet', når lægerne efterlyser ændringer på kræftområdet. Sådan lyder det fra formanden for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Mette With Hagensen (S).

- Kræft er langt over 200 forskellige sygdomme, og måske skal der være forskellige rettigheder fra sygdom til sygdom. Lad os nu tage den samtale frem for bare at sige 'Nej, det vil jeg overhovedet ikke tale om', fordi det er dét, der er vigtigt. Der er en grund, når lægerne stiller sig op og siger, nu er det tid til, at vi tager snakken, siger Mette With Hagensen (S).

- Jeg er enig med hende (Løhde, red.) i, at vi ikke skal tage en rettighed fra en en patient uden at have tænkt os rigtig, rigtig godt om.

Sophie Løhde, hvis der er et sundhedsfagligt argument for eksempelvis at skrue på ventetiderne til nogle kræftbehandlinger, og samtidig kunne tage flere andre patienter ind, for eksempel i operationskøen, hvorfor så ikke tage diskussionen om det?

- Generelt har vi jo et problem med alt for lange ventetider i vores sundhedsvæsen, og som sundhedsminister er jeg optaget af at bekæmpe ventelister. Både når vi snakker kræftpatienter, men også når vi snakker alle mulige andre patientgrupper. For mange venter for længe i dag, og derfor kan det jo ikke være en målsætning i sig selv, at flere skal vente noget længere.

Åben for diskussion

Per Vadgaard Andersen pointerer, at lægerne kommer med en række forskellige forslag.

- Vi vil først og fremmest gerne have en diskussion. Kræft er jo en alvorlig sygdom, det kommer vi ikke komme udenom. Så det er jo ikke underligt, at kræftpatienter har nogen særlige rettigheder. Vi taler heller ikke om, at nu skal rettighederne pludselig afskaffes. Vi taler om, at vi skal justere lidt i dem.

Hjemme i lejligheden i Odense sætter Hanne Bork sin lid til lægernes faglighed og mener, det er op til sundhedsfaglige og politikere at tage stilling til, hvad der er det rigtige at gøre herfra.

- Selvfølgelig skal det være med den tillid, at det, vi udsætter, kan udsættes. Det skal jo ikke være en aggressiv lungekræft, vi udsætter. Men jeg har tillid til, at når også kræftlæger står frem og siger, at det er en god idé, at vi tager debatten, så er der nok noget om det. Så kunne det godt give mening, at vi tager debatten.

Hos Kræftens Bekæmpelse mener man ikke, at løsningen er at ændre på selve behandlingsgarantien. Men direktøren fortæller, at man er åbne for at se på flere af lægernes bud på ændringer, blandt andet tidsfristerne i pakkeforløbene.

- I kræftpakkeforløbene, som vi er meget stolte af i Danmark, ser vi også løbende på, om de grænser er rigtige. For det er korrekt, at nogle kræftformer er mere tidskritiske end andre. Det må også meget gerne afspejle sig i den måde, vi planlægger det på, siger Jesper Fisker.

For nyligt blev også indført fornyede krav til indberetningen fra sygehusene om overskridelser af tidsfristerne. Det kan ifølge Jesper Fisker få en positiv effekt, fordi det bliver tydeligere i tallene for overskridelser, om det har været patienten og lægens valg eller der ikke er tale om en frivillig udskydelse.