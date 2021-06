Hannes virksomhed blev hacket - nu sætter regeringen ind mod cybercrime

Hanne Nylev er dog ikke sikker på, hvor meget tiltagene kommer til at betyde for små virksomhederne som hendes.



- Er det her rejsehold så et hold, der står her tre timer efter fra København for at hjælpe vores lille virksomhed, eller tænker de bare, at vi er for små til at få hjælp? spørger hun.



Forsikrede sig i 11. time

Hos NH Stål Watercuts endte de med ikke at betale løsesømmen. Det lykkedes i stedet at udskifte serveren og i stedet installere firmaets backup.