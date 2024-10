Har de fynskvalgte politikere holdt deres løfter? Vi spørger dem direkte

Jens Henrik Thulesen Dahl (DD) svor at kæmpe for en psykiatriplan og en ændring af strukturen på sundhedsvæsenet.



Hvordan synes du, det er gået med det løfte?



Det er ikke gået så hurtigt, som jeg har drømt om. Omvendt står vi lige nu med regeringens udspil til strukturen i sundhedsvæsenet. Og som et element i det udspil lover regeringen at komme med en samlet plan for psykiatrien. Så jeg er der, hvor jeg tror, at når vi mødes igen om et år, så er planerne klar.

Helt grundlæggende vil jeg sige, at regeringen har taget sig sammen nu, og jeg har stået for at presse på i forhold til det. Rigtig mange elementer i deres sundhedsudspil er også med i det udspil, jeg kom med i august, og som jeg ved, de har kopieret fra.