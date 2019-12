Har du haft ubudne gæster? Sådan gør du

Søndag morgen kunne vagtchefen hos Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen, fortælle, at der i løbet af de mørke timer var indløbet melding om tre indbrud i det fynske område.

Er tyven i nærheden? Hvis du opdager, der har været indbrud, så ring 114. Er tyven stadig i huset eller lige i nærheden, så ring 112. Kilde: Fyns Politi

Det er selvfølgelig ikke rart for dem, det er gået ud over, men i forhold til andre døgn var det en stille nat i den henseende. Ofte bugner politirapporterne af indbrud i biler, hos virksomheder og specielt i private hjem.

Men hvad gør du, hvis du har haft ubudne gæster? Begynder du at rydde op? Nej, du gør det modsatte, opfordrer Fyns Politi.

"Hvis du kommer hjem til et hus, der har været ramt af indbrud, så er det vigtigt, at du ikke røre ved noget, så politiet har mulighed for at sikre spor - fingeraftryk, DNA spor, fodaftryk - som kan være med til at finde frem til gerningsmanden", skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Men inden det kommer så vidt kan du sikre dig mod, at personer med ondt i sinde udvælger netop dit hjem. Og det kan være højaktuelt i juletiden, hvor mange er væk hjemmefra og huset efterlades som én stor julegave, som indbrudstyve nemt kan åbne.

Mød den mobile politistation Få gode råd om at forebygge indbrud i Fyns Politis mobile politistation, hvor to friske politifolk er klar til at give gode råd og vejledning. Her kan du møde den mobile politistation frem til nytår: 17. december: Kerteminde 18. december: Nyborg 19. december: Kerteminde 20. december: Nyborg 23. december: Rudkøbing 27. december: Svendborg 30. december: Rudkøbing Kilde: Fyns Politi

Den perfekte scene

Indbrudstyve ser sjældent låse som en udfordring, og hvis huset ser forladt ud og der ingen lys er hverken ude eller inde, og at der er ryddet op, indkørslen er tom og postkassen måske er ved at eksplodere af reklamer og post. Så er scenen sat til det perfekte indbrud.

- Det handler om at få hjemmet til at se beboet ud, og at man i nabolaget står sammen, så indbrudstyvene vælger jeres huse fra. Indbrudstyvene er sjældent uprofessionelle på deres felt, og de ved udmærket godt, hvad de skal holde øje med. Et hus, der ser forladt ud, er lige til at gå til, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

Han tilføjer, at det ikke bare en en god idé at hilse på folk man møder på sin vej. Det er også effektivt.

- Tyve bryder sig ikke om at blive genkendt, så når man hilser på tyven, er han blevet set, og så er der risiko for at han er blevet genkendt. Dette kan få tyven til at forlade området, siger Jesper Pedersen.

Gode råd til sikring af dit hjem mod indbrud: Lad lys, radio og tv stå tændt. Brug et tænd/sluk ur eller en anden timerfunktion, gerne så det slukker og tænder på forskellige tidspunkter. Slå ringeklokken fra. Sæt bevægelsessensorer på din udendørsbelysning, så lyset automatisk tænder, hvis en ubuden gæst lister sin ind på grunden. Lad være med at rydde op. Lad opvasken stå, vasketøjet hænge, sengene være uredte og legetøjet flyde på gulvet. Lidt rod får det til at se ud som om, der er nogen hjemme. Gem værdifulde ting væk, så de ikke er synlige fra vinduerne Få naboerne til at holde øje med dit hus, sætte en bil i indkørslen, tømme postkassen og bruge din skraldespand. Foreslå naboen at gå ture ved dit hus - og har det sneet, må de gerne traske godt med fodspor hen til huset døre, garage, carport osv. Lad være med at melde ud på de sociale medier, at du ikke hjemme. Tilmeld dig Nabohjælp og hent deres nye App. Kilde: Fyns Politi

Endnu et godt råd Selvom det ikke altid er nok at låse og lukke alle vinduer og døre, så er det en rigtig god idé, at forsyne hjemmet med gode låse og tyverisikrede vinduer, hvor der ikke er udvendige glaslister, som er sømmet fast med små søm. De er nemlig meget nemme at fjerne. Kilde: Fyns Politi

Syng med på “Syng tyven væk”

Sidste år bragte vi en artikel om Fyns Politi der havde skrevet en julesang.

Sangen handler om at sikre sit hjem, og hedder “Syng tyven væk”. Den er skrevet på melodien til den danske juleklassiker “Højt fra træets grønne top”, der er komponeret af Emil Horneman. Den oprindelige tekst er skrevet af Peter Faber i 1848.

Herunder får du teksten og nederst kan du se og høre sangere fra koret Fællesklang fremføre Fyns Politis julesang.

Teksten til "Syng tyven væk" Melodi: "Højt fra træets grønne top" Komponist E. Horneman Tekst: Fyns Politi Når du rejser fra dit hjem Syn's vi du skal huske Tyven han kan være slem Elsker højt at luske Derfor synes vi, du bør Sikre hjemmet før du kør Råd vi gi'r dig gerne Her er sagens kerne Tænd og sluk ur, tegn på liv kan vi anbefale vasketøj hængt på stativ midt i et lokale Yndlingsting skal gemmes væk Husk, at tyven han er fræk Kigger alle vegne Dermed kan du regne Nabohjælp er godt fordi Tyven han bliver bange Han vil krybe helt i hi Hvis I nu er mange Der et vågent øje har Naboer vær juleklar Gør det til en ære Nabohjælp at være