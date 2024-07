Har du sådan en? Særligt dyr kan være mange penge værd

De er her, der og allevegne. Dræbersneglene har i den grad invaderet de fynske haver, og derfor afprøves der med alskens midler at få de små bæster til at forsvinde.

Løbeanden mæsker sig i de fedtede slimdyr, og lige nu er efterspørgslen på den asiatiske andefugl så stor, at den nærmest ikke er til at få fat i.



Det skriver DBA i en pressemeddelelse.

- Ordet "løbeand" blev indtastet så mange gange i DBA's søgefelt i juni, at ordet blev det ottendemest trendende søgeord, skriver selskabet og tilføjer, at efterspørgslen er steget med svimlende 520 procent.

Et kuriosum er dog, at der i skrivende stund ikke er en eneste løbeand til salg, hvorfor DBA skriver, at man - skulle man ligge inde med en løbeand - nærmest kan forestille sig, at man kan tage hvad som helst for dyret.

- Jeg husker ikke, i min syv år lange tid på DBA, at jeg har oplevet, at folk søgte så heftigt efter en vare på DBA, som der så var nul til salg af, siger Julie Schoen, presseansvarlig hos DBA.

I år stortrives dræbersneglene på grund af sommerens fugtige vejr.