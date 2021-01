Opdatering Artiklen er gennemskrevet.

Fyns Politi efterlyste først på eftermiddagen mandag en kvinde fra Assens. Hun var sidst set i Odense centrum ved Hans Mules Gade søndag formiddag.

Et par timer senere kunne Fyns Politi meddele, at kvinden var fundet i god behold i Assens. Politiet takker samtidig for hjælpen.

