Har du styr på klokken? I nat skifter tiden

Natten til søndag går vi fra sommertid til vintertid. Dermed får vi en times ekstra søvn foræret. Men det er ikke entydigt positivt, siger søvnforskeren Birgitte Rahbek Kornum fra Københavns Universitet.

Mange danskere sover for lidt, siger hun, så i det lys er det godt med en time mere.

- Men det er samtidig vigtigt for ens søvn, at man har en stabil døgnrytme. Skiftet til vintertid betyder, at det indre ur kommer lidt ud af balance, siger Birgitte Rahbek Kornum.

Det kan føre til, at man ikke sover lige så godt og derfor er mere træt og har svært ved at koncentrere sig.

For de fleste vil det kun tage et døgns tid for kroppens indre ur at omstille sig til den nye tid, siger søvnforskeren. Men for nogle vil der gå længere.

- Det er meget individuelt, på samme måde som at nogle rammes hårdere af jetlag end andre.

Formålet er at spare på strømmen ved at udnytte flere af de lyse timer.